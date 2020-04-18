Зеркальные водительские права — копия действующих прав другого человека. На бланк водительского удостоверения помещается фотография заказчика и информация о реальном человеке, который получил права в ГИБДД, предварительно отучившись в автошколе и сдал экзамен: фамилия и имя, дата рождения, открытые категории транспортных средств. Купить зеркальные права на управление ТС, как показывает практика, решаются те водители, которые в силу жизненных обстоятельств получили запрет на вождение. Оставьте заявку на сайте, и мы поможем исправить сложную ситуацию, не задавая вопросов.

Заказать зеркало прав легко: заполните электронный бланк заявки, менеджер обработает поступивший запрос и свяжется, чтобы обсудить детали. Для выполнения заказа потребуется указать следующие сведения: пол, возраст водителя, категории, которые требуется открыть, приложить фотографию. Поступившая заявка передается в работу, и с учетом запроса заказчика менеджер произведет подбор донора в официальной базе ГИБДД. Как только подтверждается подходящий вариант, изготавливается водительское удостоверение с реквизитами донора и фото заказчика.

Почему стоит сделать заказ у нас

Оставьте запрос чтобы купить зеркальные водительские права, и получите готовый документ в течение пары дней. Удостоверение изготавливается на утвержденном бланке ГОСЗНАК, содержит степени защиты, пробивается по базе ГИБДД. Количество категорий, которые хочет открыть к вождению заказчик. Не влияют на стоимость и срок выполнения заявки. Кроме ВУ, заказчик получает информацию о доноре, что поможет ответить на вопросы при проверке документов.

Заполните заявку на сайте, и мы доставим зеркальное водительское удостоверение в любую точку РФ. Отправляя запрос на покупку зеркальных прав, водитель получает карточку водительского удостоверения, которая внесена в базу ГИБДД: проверка на дороге сотрудником передвижного пункта не представляет опасности. При выборе донора учитываются указанные требования заказчика, подбирается максимально приближенный вариант: водитель с действующими правами, хорошим стажем.

Преимущества заказа зеркальных прав у нас

Цена 18000 руб. Аванс 1000 руб. Оформление от 24 до 48 часов Донор без фото в базе Предоставляем по донору карточку с базы Бланк ГОСЗНАК Подбор донора 2000 руб. Доставка до двери по всей территории РФ Цена не зависит от количества категорий

При поиске донора на комплект водительского удостоверения следует особое внимание уделять тому, чтобы в базе ГИБДД не было фото владельца прав. В противном случае при проверке на посту база покажет лицо не того человека, который сейчас проходит проверку.

Изготавливаем зеркальные права на бланках установленного образца, удостоверения соответствуют требованиям ГОСТа, включают установленные степени защиты, не отличаются от водительских прав, которые выдают в отделении ГИБДД.

В стоимость услуги изготовления зеркала входит карточка с информацией о водителе-доноре: прописка, место рождения, и т.д. В комплект документов включена и фотография карточки донора в базе, где размещена персональная информация о водителе.

Услуга «Свой донор». Покупка зеркального водительского удостоверения с информацией донора, которого выбрал заказчик: права оформляются на близких родственников, похожих людей. В этом случае компания не гарантирует отсутствие фото донора в базе ГИБДД.

«Свой донор»

Плюсы: Вариант купить зеркало прав водителя, который находится рядом, подойдет тем, кто хочет отслеживать штрафы, другие взыскания, поступающие владельцу удостоверения. Минусы: Фото своего донора есть в базе ГИБДД, это выясняется при проверке прав в базе. Если заказчику зеркальных прав предписывают взыскания (лишение прав, штрафы), автоматически взыскания накладываются и на донора. Готовы ли подвергнуть риску друга или родственника, давшего согласие на донорство.

Купил зеркало прав, что дальше

Вопрос «что делать дальше», после того, как покупка зеркального удостоверения водителя состоялась, закономерен. Следующий шаг: вписать донора в страховку. Если есть возможность внести еще одного водителя дистанционно — проблем не возникает. В том случае, когда требуется визит в страховую компанию, рекомендуем переписать информацию о доноре с бланка удостоверения на лист бумаги, и страховому агенту предоставить именно в таком варианте. Как правило, добавление еще одного водителя в страховой полис не требует дополнительных затрат, а выбирая доноров учитываем их стаж безаварийной езды.

Если остались сомнения

Решение купить зеркало водительских прав возникает не без причины. Оформите заявку, и менеджер задаст только те вопросы, которые помогут выполнить заказ. Запрос обрабатывается по предоплате, окончательный расчет произведете после того, как самостоятельно проверите готовый бланк удостоверения в действующей базе. Мы работаем для того, чтобы вы могли сохранить привычный ритм жизни, потеря водительских прав не причина отказываться от свободы передвижения.