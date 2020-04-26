Купить права категории С и С1 на грузовик

Водительские права на управление грузовым автотранспортом открыты для получения российским гражданам по достижении 18 лет. Категория С — грузовые машины свыше 3.5т, без прицепа или с прицепом до 750 кг. Тяжелые прицепы требуют открытия дополнительных подкатегорий. Процедура получения прав категории С стандартна: не менее двух месяцев в автошколе для изучения теории, часы практических занятий с инструктором на площадке и улицах города, получение заключения водительской комиссии, и квалификационный экзамен в ГИБДД. Желающих получить дополнительную категорию традиционным способом пугает не только количество вопросов в теоретической части экзамена, но и длительность срока обучения в учебном заведении. Водители, изучившие ПДД при получении прав на управление легковым автомобилем, скучают на занятиях, отведенных под изучение теории. Однако сдать экзамен на знание теории экстерном не разрешено, присутствовать на занятиях придется.

Практика показывает, что большинство водителей, демонстрирующих виртуозное владение навыками вождения ТС на площадке и в городской среде, проваливают теоретическую часть экзамена. Получить водительские права категории С без отметки о сдаче ПДД в экзаменационной карточке невозможно. Сложность в том, что пересдача назначается через неделю, после трех неудачных попыток, кандидат в водители допускается на экзамен не раньше, чем через месяц. Безусловно, за это время можно успеть выучить теорию, но цель — получение водительского удостоверения категории С, отодвигается на неопределенный срок.

Востребованность водителей грузового транспорта на рынке труда заставляет искать выход: купить права категории С в короткий срок и приступить к новой работе уже через пару дней. Менеджеры нашей компании опираясь на опыт работы заявляют, что безвыходных ситуаций не бывает. Оставьте заявку на сайте, и мы пройдем бюрократическую волокиту за вас: в комплекте с правами нужной категории, клиент получает свидетельство о прохождении обучения в автошколе, экзаменационную карточку и заключение медкомиссии. Сэкономить время и получить права на грузовой автомобиль легко — заполните бланк заявки. Пару минут на оформление и подтверждение заказа, и не придется отпрашиваться с работы, переносить семейные мероприятия, отказываться от предложений по работе в ожидании получения прав. Купить права категории С по приемлемой стоимости не выходя из дома, не откладывая перемены в долгий ящик.

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Какую категорию заказать, С или С1

Категория С — водитель допускается за руль средней (3.5-7.5т) и тяжелой (от 7.5т) грузовой автомашины, так же грузовика с прицепом с максимально разрешенной массой до 750 кг. Управлять легковым автомобилем или грузовиком до 3500кг, если в водительском удостоверении нет категории В, не разрешено. Так же, если масса прицепа превышает 750 кг, водителю требуется дополнительно подать заявку и открыть подкатегорию СЕ.

Категория С1 – подкатегория водительских прав на управление средними грузовиками (максимальная масса находится в диапазоне 3500 -7500кг), разрешено использовать прицеп не более 750 кг. Тяжелый прицеп требует открытия подкатегории СЕ1. Уже полученная категория С водительских прав автоматически разрешает управлять транспортными средствами подкатегории С1.

Заказать водительские права категории С

Если принято решение заказать права на сайте, минуя долгий процесс штудирования ПДД в тесных классах, приступайте. Заполнить бланк заказа на получение прав категории С можно в любое время при наличии доступа в интернет: внесите информацию о водителе в соответствующие поля заявки, приложите фотографию водителя, копию паспорта, внимательно отнеситесь к указанию категорий, которые следует отразить на водительской карточке. Количество открытых категорий не влияет на стоимость услуги, однако отразится на вашей востребованности в профессиональной сфере. Менеджер позвонит, как только обработает поступивший заказ, уточнит детали и назовет стоимость. В течение пары дней с момента регистрации заявки, клиент получает водительское удостоверение выбранной категории. Права изготовлены на бланке Госзнака, присутствуют установленные степени защиты, регистрационный номер удостоверения внесен в базу МРЭО и ГИБДД. Купите права на грузовой автомобиль, и через несколько дней сможете приступать к новой работе. Доставка готового удостоверения осуществляется по территории РФ, скорость доставки зависит от удаленности населенного пункта заказчика.

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