Купить права категорий В и В1

Права на управление легковым автомобилем на территории РФ разрешено получать с 18 лет. Категория «В», открытая в водительских правах дает право владельцу удостоверения управлять ТС до 3,5 т, количество пассажирских мест в салоне не превышает 8. По необходимости водителю разрешено сесть за руль автомобиля с прицепом с максимальной разрешенной массой до 750 кг.

Желающие получить права категории «В» записываются в автошколу, где учат теорию ПДД, получают практические навыки вождения транспортного средства на площадке, в городе. На этом полоса препятствий на пути к вождению не заканчивается: кандидату в водители предстоит преодолеть очереди в поликлинике и получить заключение медицинской комиссии, затем сдать экзамен, сначала теорию, потом практическую часть. Категория В — самая популярная среди водителей, наличие которой дает право открывать следующие. Востребованность объясняет, почему переполнены учебные классы, а на экзаменах образуются очереди. Те, кто уверенно чувствует себя за рулем, способен анализировать дорожную ситуацию и отлично знает ПДД, выбирает другой способ пополнить ряды автолюбителей — купить права на легковой автомобиль. Оформите бланк заказа на нашем сайте, и через несколько дней мечта исполнится, а приятным бонусом будет свободное время, которое можно провести в поездке и хорошее настроение.

В или В1

У нас можно заказать права В и В1 — категория прав на управление легковым авто и подкатегория, разрешающая управление квадрициклом и трициклом весом до 0,55 т, объем двигателя не превышает 50см3.

То, что подкатегория В1 это права на управление ТС с автоматической коробкой передач — частое заблуждение. Получив в карточку прав отметку «В», водитель законно может сесть за руль легкового автомобиля с любой трансмиссией. Кандидаты в водители, которые предполагают в будущем ездить на авто только с автоматической коробкой передач (АТ), практикуются во время учебы и сдают экзамен на автомобиле с АТ. При получении водительского удостоверения на нем ставится соответствующая отметка, а последующее управление ТС с МКП считается нарушением.

При оформлении заказа на получение прав категории В следует указать категории и подкатегории, которые хочет иметь водитель. Менеджер обработает поступившую информацию, если останутся вопросы — задаст во время обратного звонка. Оставляя заказ на получение прав категории В1 необходимо учесть некоторые особенности. Категория В автоматически открывает подкатегорию В1, но водителю разрешено управлять квадрициклом или трициклом только с круглым, как у машины, рулем. Если планируете приобрести трицикл с рулем, как у мотоцикла, придется дополнительно получать категорию А. Заполняя электронный бланк заказа, укажите все категории, которые планируете открывать, количество категорий на стоимость услуги не влияет.

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Задумавшись о получении водительского удостоверения, оцените свои возможности и силы. Провести не один месяц в учебном классе штудируя ППД нужно далеко не всем. Альтернативное решение — купить права категории В, не запрещает получить уроки вождения у опытного инструктора или просмотреть видео уроки в удобное время. Выбирая нашу услугу, клиенту не придется переживать о подготовке к экзамену, и запоминать, как накладывать повязки при травмах. Неудача на экзамене грозит пересдачей только через две недели, что снова отдаляет водителя от получения прав. Оформите заказ и получите права на управление легковым автомобилем с доставкой до двери в течение пары дней без волнений и длительного ожидания. Водительское удостоверение изготавливается на бланке Госзнака, сопровождается утвержденными степенями защиты. При проверке по электронной базе удостоверение не вызывает вопросов со стороны проверяющего. Кроме прав на вождение, курьер доставит экзаменационную карточку, свидетельство об окончании автошколы, заключение водительской комиссии. Уделив пару минут на внесение информации о водителе в поля электронной заявки, заказчик экономит время, а в итоге получает права выбранной категории и подтверждающие документы.

Заказы обрабатываются по мере поступления, менеджер свяжется с заказчиком, чтобы уточнить детали оплаты и доставки, напомнит заказчику, если приложены не все копии документов для выполнения заказа (фотография водителя, копия паспорта). После регистрации заказа вносится предоплата, окончательный расчет заказчик делает, как только убедится в правильности оформления водительской карточки. Окончательную стоимость заказа водительских прав на легковой автомобиль назовет менеджер, когда будет звонить, чтобы подтвердить заявку. Сроки изготовления удостоверения и доставки пакета зависят от удаленности клиента — работаем и доставляем водительские удостоверения по территории России.