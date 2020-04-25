Купить права категории А и А1 на мотоцикл

Права категории А и А1 официально получают граждане РФ по достижении 16 лет. Процедура выдачи водительского удостоверения стандартна: провести несколько месяцев в автошколе за изучением теории, получить практические навыки вождения, отстоять очереди в поликлинике для получения заключения медкомиссии, и, собственно, экзамен на права Выданные права разрешают сесть за руль мопеда, мотоцикла, квадрацикла или скутера — выбор двух- или трехколесной мототехники открыт с водительским удостоверением категорий А, А1.

Если водителю не хватает времени, а необходимые навыки вождения мотоциклов уже получены — предлагаем купить права категорий А и А1 онлайн. Наши менеджеры работают для того, чтобы вы планировали свободное время на удовольствия, а не на лекции в душном классе.

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В стоимость услуги включен полный комплект сопроводительных документов: аттестат о прохождении курса в автошколе, экзаменационная карточка, заключение медицинской комиссии. Водительские права на управление мототехникой изготавливаются на бланке, утвержденном ГОСТом, имеют установленные степени защиты, без труда проходят проверку по базам МРЭО и ГИБДД. Закажите права категории А, А1 на нашем сайте — и через пару дней будете покорять городские автострады и бездорожье.

Купить права категории А, А1

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Оформите запрос на получение водительских прав и сэкономьте время на изучение теории и общение с инструктором по вождению и персоналом медучреждений. Уделите пару минут на заполнение заявки, и за фиксированную стоимость менеджер т преодолеет бюрократический процесс оформления водительского удостоверения за вас, преимущества очевидны: экономия времени, средств, сохранение душевного спокойствия. За пару дней права категории А или А1 будут изготовлены, внесены в базу и доставлены заказчику.

Как получить права на мотоцикл

Категории А и А1 выдаются водителю для управления мотоциклетным транспортным средством на двух или трех колесах, разница категории и подкатегории в разрешенном объеме мотора ТС. Официально получить водительское удостоверение на управление мотоциклом можно до наступления совершеннолетия, при соблюдении следующих требований:

Получить права категории А1 можно по достижении 16 лет. Подростки, которые изучили теорию, освоили азы практического вождения ТС и сдали экзамен, допускаются к управлению мототранспортными средствами с мощностью мотора до 11 кВт, и объемом, не превышающим 125 куб.см.

Права категории А выдаются с 18 лет, не ограничивают водителя мотоцикла в выборе мощности транспортного средства.

При заказе водительского удостоверения категории А1, в правах автоматически открывается категория М — разрешение на вождение мопеда. Получив категорию А, водитель автоматически получает категории А1, М. При оформлении заказа на получение прав категории А, дополнительное внесение А1 и М не влияет на стоимость заявки.

Решили провести лето за рулем мотоцикла или колесить по бездорожью на квадрицикле — не теряйте времени, заполните бланк заказа чтобы получить водительские права. Внесите в электронную форму заявки данные водителя, приложите цветную фотографию и копию паспорта — менеджер обработает поступившие сведения и позвонит, чтобы уточнить детали оплаты и доставки заказа.

В течение установленного срока вы получите водительское удостоверение той категории, которую указали в бланке заказа. Удостоверение изготовлено на бланке Госзнака, содержит установленные степени защиты, внесено в электронные базы МРЭО и ГИБДД. Окончательная оплата производится после того, как заказчик убедился в подлинности водительского удостоверения.

Преимущество заказа у нас: Цена от 18000 руб. Аванс 1000 руб. Оформление от 24 до 48 часов Бланк ГОСЗНАК Доставка до двери по всей территории РФ

Купить права на мотоцикл

Все еще сомневаетесь и не приступили к заполнению бланка — ознакомьтесь с отзывами водителей, которые уже воспользовались услугами наших специалистов и получила права на управление ТС. Купить права категории А, А1 просто — внесите сведения о водителе в электронный бланк заказа, приложите фото и копию паспорта. Менеджер обработает поступивший заказ и свяжется с вами для уточнения деталей оплаты и доставки. Не откладывайте на завтра то, что можно сделать прямо сейчас.