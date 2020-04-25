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Купить права категории А и А1 на мотоцикл

Права категории А и А1 официально получают граждане РФ по достижении 16 лет. Процедура выдачи водительского удостоверения стандартна: провести несколько месяцев в автошколе за изучением теории, получить практические навыки вождения, отстоять очереди в поликлинике для получения заключения медкомиссии, и, собственно, экзамен на права Выданные права разрешают сесть за руль мопеда, мотоцикла, квадрацикла или скутера — выбор двух- или трехколесной мототехники открыт с водительским удостоверением категорий А, А1.

Если водителю не хватает времени, а необходимые навыки вождения мотоциклов уже получены — предлагаем купить права категорий А и А1 онлайн. Наши менеджеры работают для того, чтобы вы планировали свободное время на удовольствия, а не на лекции в душном классе.

Права категории А Оставьте заявку на сайте и получите права категорий А, А1 на привлекательных условиях:

  • Минимальная предоплата;
  • Доставка курьером до двери;
  • Без очередей и экзаменов.

В стоимость услуги включен полный комплект сопроводительных документов: аттестат о прохождении курса в автошколе, экзаменационная карточка, заключение медицинской комиссии. Водительские права на управление мототехникой изготавливаются на бланке, утвержденном ГОСТом, имеют установленные степени защиты, без труда проходят проверку по базам МРЭО и ГИБДД. Закажите права категории А, А1 на нашем сайте — и через пару дней будете покорять городские автострады и бездорожье.

Купить права категории А, А1

Записаться в автошколу и поэтапно преодолеть процесс получения водительского удостоверения самостоятельно, или оформить запрос и купить права категорий А, А1 на нашем сайте — решать Вам. Наши менеджеры знают подводные камни оформления документов, готовы преодолеть бюрократические преграды в короткий срок и выдать заказчику желаемое —права на управление мототехникой. Выбрав нашу услугу, вы потратите время только на заполнение бланка заявки и ожидание курьерской доставки.

Оформите запрос на получение водительских прав и сэкономьте время на изучение теории и общение с инструктором по вождению и персоналом медучреждений. Уделите пару минут на заполнение заявки, и за фиксированную стоимость менеджер т преодолеет бюрократический процесс оформления водительского удостоверения за вас, преимущества очевидны: экономия времени, средств, сохранение душевного спокойствия. За пару дней права категории А или А1 будут изготовлены, внесены в базу и доставлены заказчику.

Как получить права на мотоцикл

Категории А и А1 выдаются водителю для управления мотоциклетным транспортным средством на двух или трех колесах, разница категории и подкатегории в разрешенном объеме мотора ТС. Официально получить водительское удостоверение на управление мотоциклом можно до наступления совершеннолетия, при соблюдении следующих требований:

  • Получить права категории А1 можно по достижении 16 лет. Подростки, которые изучили теорию, освоили азы практического вождения ТС и сдали экзамен, допускаются к управлению мототранспортными средствами с мощностью мотора до 11 кВт, и объемом, не превышающим 125 куб.см.
  • Права категории А выдаются с 18 лет, не ограничивают водителя мотоцикла в выборе мощности транспортного средства.

При заказе водительского удостоверения категории А1, в правах автоматически открывается категория М — разрешение на вождение мопеда. Получив категорию А, водитель автоматически получает категории А1, М. При оформлении заказа на получение прав категории А, дополнительное внесение А1 и М не влияет на стоимость заявки.

Решили провести лето за рулем мотоцикла или колесить по бездорожью на квадрицикле — не теряйте времени, заполните бланк заказа чтобы получить водительские права. Внесите в электронную форму заявки данные водителя, приложите цветную фотографию и копию паспорта — менеджер обработает поступившие сведения и позвонит, чтобы уточнить детали оплаты и доставки заказа.

В течение установленного срока вы получите водительское удостоверение той категории, которую указали в бланке заказа. Удостоверение изготовлено на бланке Госзнака, содержит установленные степени защиты, внесено в электронные базы МРЭО и ГИБДД. Окончательная оплата производится после того, как заказчик убедился в подлинности водительского удостоверения.

Преимущество заказа у нас:
  1. Цена от 18000 руб.
  2. Аванс 1000 руб.
  3. Оформление от 24 до 48 часов
  4. Бланк ГОСЗНАК
  5. Доставка до двери по всей территории РФ

Купить права на мотоцикл

Все еще сомневаетесь и не приступили к заполнению бланка — ознакомьтесь с отзывами водителей, которые уже воспользовались услугами наших специалистов и получила права на управление ТС. Купить права категории А, А1 просто — внесите сведения о водителе в электронный бланк заказа, приложите фото и копию паспорта. Менеджер обработает поступивший заказ и свяжется с вами для уточнения деталей оплаты и доставки. Не откладывайте на завтра то, что можно сделать прямо сейчас.

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Условия и процедура оформления

1
Условия
  • Стоимость — 18 000 рублей
  • Аванс — 1 000 рублей
  • Оформление — 48 часов
  • Доставка — 2-5 дней
2
Заказ
  • Нажимаете кнопку заказать
  • Заполняете поля
  • Прикрепляете необходимые фото
  • И отправляете заказ
  • Вам перезванивает наш специалист для уточнения деталей и предоставляет реквизиты для аванса
3
Получение
  • Документ готов
  • Предоставляем вам фото-видео отчет
  • Оплачиваете оставшеюся сумму
  • Отправляем ваш документ курьером СДЕК
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