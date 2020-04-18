Потеря водительских прав — серьезное испытание для водителей. У человека, привыкшего к собственной машине меняется привычный образ жизни, под угрозой оказывается работа, увлечения. Не всегда у водителя есть время, возможность и силы на обращение в отделение ГАИ для того, чтобы восстановить карточку и не зависеть от общественного транспорта, услуг такси, не задумываться о поиске нового источника дохода. Опыт работы компании со схожими проблемами дает право утверждать: безвыходных ситуаций не бывает. Утеря водительского удостоверения по невнимательности, лишение прав в результате судебного разбирательства или срочное добавление категорий — оставьте запрос, и мы выполним свою работу.

Дубликат водительского удостоверения — это 100% копия прав, которые водитель получил в ГИБДД, после того, как закончил автошколу, сдал квалификационный экзамен и прошел медицинскую комиссию. На дублирующей карточке отражаются те же сведения о водителе, что и на действующих правах: номер и серия, дата выдачи, ФИО водителя, категории, открытые к вождению. Купить дубликат прав легко: заполните заявку, менеджер позвонит, чтобы обсудить детали заказа, способы оплаты.

Когда заказывают точные копии ВУ

Сотрудник, получивший в работу заявку, не будет задавать вопросы о причинах обращения за изготовлением копии разрешения на вождение. Из практики знаем, что необходимость покупки дубликата водительского удостоверения обуславливается разными причинами, самые популярные:

Карточка водительских прав утеряна. У заказчика нет времени обратиться за изготовлением карточки в отделение ГИБДД, а удостоверение требуется для того, чтобы продолжить работу. Сделайте заявку на изготовление дубликата прав и получите точную копию утерянного ВУ. При обращении в ГИБДД будет изготовлен новый бланк прав, с другим серийным номером, датой выдачи, сроком действия. Оставить заявку и купить права-двойники займет несколько минут.

Лишение прав. Основная причина, по которой люди хотят купить дубликат водительского удостоверения — запрет на вождение транспортных средств, полученный от надзорных органов. Если работа связана с управлением ТС, наша компания поможет выйти из этой ситуации и не потерять источник дохода. Через 24 – 48 часов после заполнения заявки точная копия водительской карточки доставляется заказчику. Когда работа водителя, заказавшего двойник прав проходит на закрытой территории, склады, предприятия, бояться проверки на подлинность не придется.

Внесение изменений в водительские права. Если удостоверение не терялось, к водителю не применялись меры взыскания, но в информацию на карточке требуется внести изменения, укажите это в электронном бланке заказа, и мы выполним ваши требования. Менеджеру, который принимает заказ, не важно, что требует изменить заказчик: внести дополнительную категорию ТС, дату выдачи или новую фамилию — мы учитываем пожелания клиента и выполняем свою работу.

При изготовлении точной копии водительского удостоверения за основу берется оригинал и та информация, которая содержится в общедоступной базе. Когда заказчик оформляет заказ чтобы купить дубликат прав с изменением информации, мы это делаем и предоставляем водителю права на установленном бланке, с сохранением серийного номера. Базы данных МРЭО и ГИБДД несовершенны, поэтому расхождения не будут указывать на незаконность ВУ.

Преимущество заказа у нас: Цена 18000 руб. Аванс 1000 руб. Оформление от 24 до 48 часов Бланк ГОСЗНАК Доставка до двери по все территории РФ Отправка в другие страны Цена не зависит от категорий Точная копия один в один

Как получить дубликат прав

Для того, чтобы через пару дней копия прав на управление ТС была доставлена, заполните заявку на этом сайте. Как только менеджер получит заказ и обработает поступившие сведения, сразу свяжется с вами для уточнения деталей. Заказ оформляется в любое время суток при наличии: доступа в интернет, фото водителя и фото водительского удостоверения с обеих сторон. Водительские права изготавливаются на бланке ГОСЗНАКа, имеют все установленные степени защиты. Как только заказ согласован, заказчик вносит предоплату. Окончательный расчет клиент делает после того, как карточка ВУ готова и отвечает заявленным требованиям. Если купить точную копию прав надо срочно — уделите время, и заполните бланк заявки.

Преимущества заказа через интернет

Как правило, вопрос о получении дубликата является срочным. Если бланк удостоверения просто пришел в негодность или потерялся, восстановление через обращение в отдел ГИБДД займет не один день: подача заявления, прохождение медкомиссии. В ряде случаев официально получить права не получится: водитель лишен ВУ на определенный срок решением суда. Заполнить заявку на сайте и купить дубликат прав займет один-два дня, кроме того, не требуется подтверждать факт окончания автошколы и искать экзаменационную карточку. Хотите получить дубликат прав — отправьте заказ и дождитесь звонка менеджера.