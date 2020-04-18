Из определения — водительское удостоверение без базы, становится понятно, что эта карточка с указанной информацией о водителе и фотографией предъявителя не внесена в действующие базы МРЭО и ГИБДД, которые используют сотрудники ГИБДД при установлении личности водителя. Оформляя заказ, чтобы купить права без базы, заказчик волен импровизировать при внесении личной информации: менять имя, дату рождения, открытые категории вождения, а наши сотрудники обработают запрос и предоставят результат, соответствующий требованиям.

Заказать удостоверение водителя без базы

Жизненные обстоятельства не всегда складываются так, как задумывалось, водители знают это на опыте. Остаться без прав — страшный сон любого водителя, привести в такую ситуацию могут не только невнимательность за рулем. Опыт работы в сфере услуг дает нам право утверждать, что и такую ситуацию легко решить: оформите заявку чтобы купить права без базы потратив несколько минут, и через пару дней получите водительское удостоверение. Новые водительские права изготавливаются на бланке Госзнака, присутствуют утвержденные степени защиты, визуально удостоверение не вызовет вопросов ни у владельца, ни у проверяющего. Единственное отличие от ВУ, которое выдает отдел ГИБДД — не числится в электронных базах.

Преимущества обращения к нам Те данные которые нужны клиенту Любые категории за одну цену Цена 18000 рублей Аванс 1000 рублей Срок оформления от 24-48 часов Доставка до двери по все территории РФ Отправка в другие страны

Заполняя электронный бланк заказа на сайте, клиент вносит ту информацию, которую хочет видеть на бланке водительских прав: фотографию, ФИО, дату рождения, дату получения и окончания действия водительской карточки, категории транспортных средств. Приняв решение купить права без базы вы в течение 48 часов получаете водительское удостоверение на официальном бланке, количество открытых категорий на стоимость услуги не влияет. Мы доставим готовый комплект документов по РФ и другие страны, детали доставки обсуждаются с менеджером в момент утверждения заказа на изготовление прав.

Причины, по которым заказывают права без внесения в базу

Получив заявку клиента на изготовление прав без базы, менеджер не задает вопросов о том, где будет использоваться эта карточка. По имеющемуся опыту, можем предположить, что купить водительское удостоверение без подтверждения в электронных базах хотят:

Для путешествий. Заказчику предстоит поездка в другую страну, где предстоит сесть за руль авто. Времени на получение прав официальным путем нет: несколько месяцев автошколы, экзамены, медкомиссия. Проверить подлинность ВУ в другой стране нет возможности, поэтому купить права без внесения в электронные базы — приемлемый вариант. Путешествуя с такими правами, водитель не лишает себя удовольствия арендовать авто и исследовать отдаленные регионы выбранной страны самостоятельно, без сопровождения толпы туристов. Бланки, которые получает наш клиент соответствуют международным стандартам, соблюдены установленные степени защиты.

Для удостоверения личности. Водительские права в ряде мест принимаются в качестве удостоверения личности. У нас клиент оформляет заявку и покупает водительское удостоверение с тем именем, которое укажет в бланке. Права, которые доставят в течение двух дней после утверждения заказа, помогут сохранить анонимность при бронировании отеля, или слегка изменить возраст, представиться другим человеком по личным причинам.

Когда лишили права управления транспортным средством. Потеря работы в результате лишения прав — тяжелое испытание для водителя. Если предстоят поездки по открытым магистралям федерального значения, права, не внесенные в базу ГИБДД, не подойдут. Однако для работы на закрытой территории (предприятия, складские помещения, отдаленные населенные пункты) где требуется разово предоставить работодателю водительское удостоверение этот вариант подойдет. Легально получить до истечения срока взыскания невозможно, поэтому купить права без базы — подходящее решение. Специфика работы на закрытых площадках дает возможность не опасаться проверки со стороны надзорных органов, а мы поможем сохранить рабочее место до того момента, когда официальные права восстановят свою силу.

Как получить водительское удостоверение без оформления в базе

Как только водитель принимает решение купить водительские права без базы, следует заполнить электронную форму заявки на нашем сайте. Менеджер получит и обработает поступившие сведения о заказчике, позвонит, чтобы уточнить детали и зарегистрировать заказ. После того как заявка утверждена, клиент вносит предоплату. Полная оплата производится только после того, как заказчик видит, что соблюдены все параметры заказа. Срок доставки ВУ зависит от удаленности населенного пункта и оговаривается в момент принятия заказа.