Купить права

Карточка водительского удостоверения дает владельцу право на управление транспортным средством, категория которого указана на бланке. Наша компания помогает начинающим водителям и водителям со стажем получить водительские права: заполняя электронную форму заявки, вы экономите время, деньги и сохраняете душевное спокойствие. Оформите заявку на сайте, получите юридически грамотную поддержку менеджера и купите права нужной категории, не выходя из дома. Желание помочь водителям сохранить профессию и опыт работы в сложных ситуациях дает право с уверенностью утверждать, что неразрешимых сложностей в оформлении водительского удостоверения нет.

Каждый клиент, обратившийся за помощью, получает тот результат, на который рассчитывает: заполните заявку и в короткий срок купите права по приемлемой стоимости. Окажем помощь в оформлении не только водительских прав любой категории, но и прав тракториста машиниста, документов на управление маломерным судном: оставьте заявку на бесплатную консультацию и получите ответы на все вопросы, возникающие при получении разрешительных документов.

Как заказать официальный бланк водительских прав

Получить права на управление автомобилем мальчишки мечтают еще со школы. Однако на практике мечта омрачается затянувшимся во времени процессом: обучение в автошколе, часы практических занятий, стресс от прохождения экзамена. В итоге карточка водителя обходится своему владельцу слишком дорого: время на учебу, очереди в поликлиниках для получения справок, ожидание очереди на демонстрацию полученных знаний теории и водительских навыков. Оформить права в МРЭО ГИБДД с прохождением всех этапов бюрократического процесса — дорогостоящая затея, которая потребует много свободного времени, вложения средств и крепких нервов:

Не менее 2-х месяцев занятий в сертифицированной автошколе;

Пройти водительскую комиссию в поликлинике;

Экзамен ПДД;

Экзамен по вождению в городе.

Практика показывает, что желание о передвижении по городу на собственном автомобиле может не сбыться с первого раза: дистанционное изучение ПДД не дает полноты знаний, не учит ориентироваться в дорожной ситуации и быстро принимать решения. При наличии свободного времени, пару месяцев на просмотр ознакомительных роликов без консультаций преподавателя можно заменить на очное обучение. Однако личное присутствие на лекциях и подробные конспекты не гарантируют того, что экзамен будет сдан успешно, а права получены.

Преимущество посещения автошколы — практические занятия по вождению с опытным инструктором. На практике, желающие получить права уже имеют навык управления ТС и знают азы ПДД, поэтому поездки на учебной машине становятся обременительной рутиной. Если у водителя уже есть опыт управления ТС, но нет свободного времени на самостоятельное получение удостоверения, альтернативный вариант — купить водительские права.

Посещение автошколы — не самое страшное в получении удостоверения. Перед экзаменом будущему водителю предстоит записаться в поликлинику, чтобы пройти медицинскую комиссию, и отдельно врачей в психиатрическом и наркологическом диспансерах, по результатам получить заключение. Кроме времени, которое придется потратить, желание оформить права выливается в значительную сумму: стоимость обучения, заключение медкомиссии, госпошлина. В сравнении с официальным получением, покупка водительского удостоверения выглядит как выгодная сделка.

Купить официальные водительские права

Цена водительских прав, полученных самостоятельно после прохождения бюрократических этапов может показаться слишком высокой: очереди и стресс, отсутствие свободного времени. Практика показывает, что даже дисциплинированные ученики автошкол не сдают обе части экзамена с первого раза: не каждый справляется со стрессом на практической части, а присутствие сотрудника ГИБДД в экзаменационной машине лишает уверенности и водителя со стажем. Когда кандидат в водители проваливает экзамен, пересдача назначается через неделю, т.е. оформление водительских прав отодвигается на неопределенный срок. Этого не случается, когда водитель принимает решение купить права.

Чтобы освободить себя от долгого ожидания получения водительской карточки, предлагаем заказать права, не теряя времени: оформите заявку и получите удостоверение в течение трех дней без лишних затрат. Стоимость удостоверения включает в себя прохождение комиссий, госпошлину. Точную цену водительских прав назовет менеджер после того, как обработает заявку: стоимость складывается из срочности выполнения заказа, категории, которую хочет получить водитель, наличия соответствующих справок. Решив сделать права за деньги и заполнив бланк заказа, получаете:

Водительское удостоверение нужной категории на бланке типографии Госзнака. Разрешающий бланк легален, юридически обоснован, зарегистрирован в базе ГИБДД, при проверке сотрудником ГИБДД не вызовет вопросов.

Безопасность сделки. Окончательный расчет за услугу проходит после того, как права прошли проверку подлинности.

Пакет сопутствующих документов. Кроме водительской карточки, клиент получает свидетельство о прохождении курсов теории и практики в автошколе, заключение медкомиссии, экзаменационную карточку.

Купить водительские права желаемой категории просто: внесите в бланк заказа сведения о водителе и внесите минимальную предоплату, а бюрократическую работу сделает наш менеджер.